Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Curtea Penala Internationala (CPI) ii ia in vizor pe rusii care au comis crime de razboi in Ucraina, a relatat luni publicatia americana New York Times, citand doua prime dosare vizand deportarea de copii ucraineni in Rusia si lovituri deliberate asupra infrastructurilor civile, potrivit AFP, citata…

- Razboi in Ucraina, ziua 374. SUA anunta un nou ajutor militar in valoare de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, in timp ce Republica Moldova a anuntat ca se alatura Occidentului in privinta sanctiunilor impuse Rusiei.

- Aventurile militariste incep foarte repede, se iau decizii, se fac intervenții, iar ieșirile din aceste aventuri sunt extrem de anevoioase, intre timp mii de oameni iși pierd viețile și multe localitați sunt șterse de pe fața pamantului. In acest sens, nu este o excepție nici razboiul inceput de Federația…

- Americanii sfatuiesc Ucraina sa amane lansarea unei contraofensive majore impotriva forțelor ruse pana cand țara va primi noi arme, iar soldații ucraineni vor fi pregatiți sa le foloseasca, susține un oficial din Administrația Biden. Vorbind sub protecția anonimatului, acesta a dezvaluit ca Statele…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat marți, de la intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania, ca anul acesta succesul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) din 2022 trebuie completat anul acesta cu intrarea in spațiul Schengen. Presedintele susține…