- Ucraina a cerut duminica convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", in timp ce NATO a criticat "retorica" nucleara "periculoasa si iresponsabila" a Moscovei, dupa anuntul presedintelui…

- Este cea mai prietenoasa declarație a Chinei de la inceputul razboiului și cea mai apropiata poziție de Rusia, mai ales dupa ce Putin s-a ales cu mandat internațional de arestare."In ultimii ani, China a facut un salt extraordinar in dezvoltarea sa. In toata lumea chiar și asta este un interes real…

- Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a lansat un atac dur impotriva Curții Penale Internaționale, dupa ce pe numele lui Vladimir Putin a fost lansat un mandat de arestare. Rusia nu recunoaște jurisdcția CPI și se alatura…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev s-a pronuntat in mod deschis in favoarea piratarii oricaror produse straine de catre Rusia, propunand ca tara sa sa nu mai plateasca drepturi de autor si brevete statelor care au impus sanctiuni Moscovei in urma campaniei militare din Ucraina, informeaza…

Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia nu poarta negocieri cu Germania pe fondul posibilelor livrari de tancuri catre Ucraina.