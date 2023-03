Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a admis ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite, informeaza Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Se duc in continuare lupte grele la Bahmut, in estul Ucrainei iar rusii sustin ca au avansat aproape 2 kilometri si jumatate pe front și au incercuit orașul. Kievul a negat afirmațiile Moscovei și susține ca a respins toate ce

- Armata ucraineana a recunoscut, miercuri, ca a cedat orașul Soledar, din estul țarii, rușilor, la doua saptamani dupa ce Moscova a anunțat ca a cucerit orașul. „Dupa luni de lupte grele (…), forțele armate ucrainene au parasit orașul Soledar pentru „a se retrage pe pozițiile pregatite”, a declarat…

- Armata rusa a anunțat sambata ca a ”ocupat linii și poziții mai avantajoase” in timpul unei ofensive lansate in regiunea ucraineana Zaporojie. De asemenea, trupele ruse continua asaltul asupra pozițiilor ucrainene din apropiere de Bahmut și Soledar, din regiunea Donețk, potrivit ministerului ucrainean…

- Armata ucraineana are nevoie de noi arme si munitii occidentale pentru a putea avansa pe front. Este declaratia facuta de seful serviciului de informatii al Ucrainei, pentru BBC. ''Situatia este pur si simplu in impas'', a spus el.