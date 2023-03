Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte sase au fost ranite in urma unui bombardament rusesc nocturn care a lovit un bloc de locuinte din Zaporojie, in sudul Ucrainei, au anuntat joi autoritatile locale, citate de The Kyiv Independent.

- Armata lui Putin și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Rusia a lansat vineri 71 de rachete care au țintit obiective strategice din mai multe zone ale țarii. A fost vizata regiunea Zaporojie, dar sirele au sunat și la Kiev, Odesa, Liov, Dnipro și Vinița.Orașul Melitopol, ocupat de Rusia, a fost…

- Valeri Zalujni, șeful Forțelor Armate din Ucraina, spune ca rachete rusesti Kalibr au trecut frontiera de stat a Ucrainei cu R. Moldova, ajungand pana in spațiul aerian romanesc. Totuși, MAI neaga informația. Intr-o informare, transmisa cu puțin timp inainte, MAI a precizat ca radarele armatei romane…

- Directorul general AIEA, Rafael Grossi, se va deplasa, in aceasta saptamana, la Moscova pentru a discuta despre centrala nucleara Zaporojie, din estul Ucrainei, aflata sub controlul forțelor ruse, anunța adjunctul diplomației de la Moscova, Serghei Riabko

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata, iar alte 8 au fost ranite, dupa ce o racheta ruseasca a lovit miercuri noapteaun bloc de apartamente la Kramatorsk, in estul Ucrainei, anunța autoritațile locale. „Acum doua ore, ocupantul rus a tras o racheta asupra unei cladiri rezidentiale din centrul…

- O persoana si-a pierdut viata si alte cel putin trei au fost ranite dupa ce o racheta a lovit duminica un bloc de apartamente din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinegubov, informeaza luni Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Forțele rusești incearca o ofensiva in sudul regiunii Zaporojie, și, incearca, de asemenea, sa avanseze in zone din Donețk, anunța armata ucraineana, citata de CNN.

- Președintele ucrainean a declarat ca guvernul sau așteapta "decizii ferme" din partea liderilor din domeniul Apararii din NATO și din alte țari care se vor reuni vineri pentru a discuta despre creșterea capacitații Ucrainei de a se confrunta cu forțele rusești.