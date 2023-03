Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- "Este o mare greseala sa faci asta. Nu foarte responsabil. Dar nu am citit in asta ca se gandeste sa foloseasca arme nucleare sau ceva de genul acesta", a declarat Joe Biden intr-un interviu pentru ABC News.Presedintele Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul ca prin ajutorul militar oferit Ucrainei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii” despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal” pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- SUA avertizeaza ca in prezent China ar oferi deja „asistența militara nonletala” Rusiei in razboiul din Ucraina, iar administrația de la Washington e ingrijorata de faptul ca guvernul de la Beijing ar putea lua in considerare sa ajute Moscova inclusiv cu sisteme de armament, conform unor surse diplomatice…

- Secretarul de stat american Antony Blinken i-a comunicat omologului sau chinez Wang Yi ca incidentul in care balonul chinez a fost doborat de armata americana nu ar trebui sa se mai repete, in cadrul unei intrevederi desfasurate Munchen, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, informeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 353. Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat Presedintia de la Washington.