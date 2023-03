Stiri pe aceeasi tema

- „Daca toate acestea se vor intampla, Rusia va trebui sa raspunda in consecinta, avand in vedere ca Occidentul in mod colectiv incepe deja sa foloseasca arme cu componenta nucleara", a spus marti Vladimir Putin in declaratiile facute alaturi de omologul chinez Xi Jinping.Liderul rus s-a intalnit marți…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Luni, 20 martie, China a cerut Curtii Penale Internationale (CPI) sa evite ”dubla masura”, dupa emiterea de catre acest tribunal a unui mandat de arestare impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin , potrivit AFP si Agerpres . Putin este acuzat de CPI, care are sediul la Haga, in Olanda, de crima…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- „Moldova este doar o piedica in calea intenției Rusiei de a zdruncina stabilitatea Europei”, a declarat Revenco, citata de Politico, inainte de o intalnire cu comisara europeana pentru afaceri interne, Ylva Johansson, și cu miniștrii de Interne din UE.Situația din Republica Moldova este „extrem de volatila”,…

- Putin a anulat un decret din 2012 in care era prevazuta inclusiv reglementarea conflictului transnistrean „pe baza respectarii suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova”. Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea, de fapt, principiile directoare…

- Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea, de fapt, principiile directoare ale politicii externe a Federatiei Ruse, in documentul anulat stipulandu-se inclusiv faptul ca trebuie gasite „cai de solutionare a problemei transnistrene pe baza respectarii suveranitatii,…

- Vladimir Putin si Xi Jinping, au discutat vineri, prin videoconferinta, despre modalitati de intensificare a relatiilor bilaterale, in contextul tensiunilor Moscovei cu Occidentul, ca urmare a razboiului din Ucraina.