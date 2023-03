Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat marti seara ca asteapta "dialog" cu Administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, se afla in vizita in Rusia, anunța Mediafax."Noi am propus Chinei sa devina un partener" pentru…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- UPDATE 6:20 - Oficial al serviciilor secrete ucrainene: In prezent nu exista dovezi ca Beijingul furnizeaza arme RusieiNu exista in prezent nicio dovada ca Beijingul furnizeaza arme Rusiei, a declarat luni un oficial al serviciilor de informatii ucrainene, citat de CNN, in conditiile in care presedintele…

- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie. Intre timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, miercuri seara, ca „Trebuie…

- Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a „epuiza” Ucraina, a spus luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in mesajul sau din fiecare seara, relateaza Reuters.