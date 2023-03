Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 391. Optsprezece state din cadrul Uniunii Europene vor participa la planul achizitiilor comune de munitie pentru Ucraina, a declarat Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.

- Razboi in Ucraina, ziua 391. Optsprezece state din cadrul Uniunii Europene vor participa la planul achizitiilor comune de munitie pentru Ucraina, a declarat Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.

- Oficialii americani au spus miercuri la CNN ca au fost luate deja masuri pentru ca, in eventualul scenariu in care rușii pun totuși mana pe drona, aceasta sa nu le ofere prea multe informații. Drona americana cazuta in Marea Neagra dupa ce a fost harțuita și, potrivit Casei Albe, lovita de un avion…

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, a exprimat speranta ca reprezentantii statelor membre vor agrea planul achizitiilor comune de armament pentru

- Primavara si vara care urmeaza vor fi decisive in privința rezultatului razboiului din Ucraina, declara seful diplomatiei europene, Joseph Borrell, care spune ca Ucraina trebuie sprijinita militar chiar mai mult decat pana acum: „Pentru a obtine pacea, trebuie sa castigi razboiul”. Miercuri, 15 februarie,…

- Uniunea Europeana va continua sa sustina Ucraina prin cele mai bune mijloace pentru a respinge invazia militara rusa, a declarat Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate. „Ucraina rezista prin curaj si determinare. Ucraina trebuie sa castige acest…

- Uniunea Europeana va continua sa sustina Ucraina prin cele mai bune mijloace pentru a respinge invazia militara rusa, a declarat Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele SUA Joe Biden a declarat faptul ca Acordul nuclear intre Iran și marile puteri nu mai poate fi reactivat. In același timp, Casa Alba a refuzat sa conteste validitatea afirmatiilor lui Biden. Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, considera ca Acordul nuclear dintre Iran si…