- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".

- Ministrul francez de Externe, Catherine Colonna, a declarat intr-un interviu publicat duminica ca emiterea vineri de catre Curtea Penala Internationala (CPI) a unui mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru crime de razboi din Ucraina este o decizie "extrem de importanta", informeaza AFP,…

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, a venit joi la Kiev, unde s-a intalnit cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, iar apoi a fost primit de presedintele Volodimir Zelenski.

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…