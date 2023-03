Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat ieri serviciul de presa al Kremlinului, citat de agentiile de presa ruse, preluate de cele internationale, potrivit Agerpres. Este prima deplasare a liderului rus in acest oras-port din Ucraina…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta “un punct de cotitura”, relateaza News.ro. El a subliniat ca Rusia va fi trasa la raspundere pentru “fiecare act de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vineri seara o decizie „istorica” a Curtii Penale Internationale (CPI), care a anuntat ca a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru crime de razboi.„Astazi (vineri, 17 martie, n.r.) avem o decizie semnificativa a justitiei internationale.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se asteapta ca tara sa sa primeasca mai mult ajutor militar in urma Conferintei de securitate de la Munchen, care se incheie duminica, transmite DPA.

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…