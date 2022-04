Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 6 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe cei care colaboreaza cu rusii in zonele aflate sub controlul Moscovei din sudul Ucrainei sa nu accepte locurile de munca oferite de ocupanti, transmite sambata dpa. In mesajul sau video inregistrat difuzat zilnic, Zelenski a insistat…

- Imaginile filmate cu drona par sa arate Aeroportul Internațional Antonov avariat, in apropiere de Hostomel, in Ucraina. Imaginile aratazona aeroportului și zona inconjuratoare, inclusiv avioane pe pista și cladiri avariate in urma atacurilor aeriene rusești. Reuters a reușit sa verifice inregistrarea…

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Intr-o piata din Kiev, unde recentele revolte populare au intarziat ambitiile Moscovei in Ucraina, o orchestra a cantat imnul national in timp ce fortele armate ruse inainteaza catre oras, anunta Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 2 Autoritațile din Mariupol, Ucraina, au anunțat pentru duminica o noua incetare…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. In același timp, SUA colaboreaza cu Varsovia la un acord pentru a furniza Ucrainei avioane…

- Fortele ruse au lansat sâmbata atacuri coordonate cu rachete si artilerie asupra mai multor orase ucrainene, inclusiv capitala Kiev, unde s-au facut auzite focuri de arma si explozii lânga cladiri guvernamentale, au anuntat oficiali militari ucraineni si martori oculari pentru Reuters…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un mesaj transmis in noaptea de vineri spre sambata,…