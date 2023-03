Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a organizat, duminica, o reuniune militara in orasul Rostov-pe-Don, situat in sud-vestul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina, informeaza agentia Tass.

- Razboi in Ucraina, ziua 389. Activisti pro-Kremlin au protestat sambata la Moscova in fata ambasadelor a 20 de tari considerate de Rusia drept "neprietenoase", cu ocazia aniversarii a noua ani de la anexarea Peninsulei Crimeea, informeaza AFP.

- Vineri, 17 martie, Curtea Penala Internaționala a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin, acuzandu-l de comiterea crimelor de razboi in Ucraina. Kremlinul a negat in mod repetat acuzațiile conform carora forțele sale ar fi comis atrocitați in timpul invaziei de un…

- Vladimir Putin și-a inceput discursul prin a explica de ce Rusia a inceput, la 24 februarie 2022, ceea ce el numește „operațiune militara speciala”, acuzand Occidentul și NATO ca au vorbit public despre furnizarea de arme nucleare Ucrainei inainte de razboi. La fel ca in alte ocazii, liderul de la Kremlin…

- Mircea Geoana e de parere ca anul 2023 va fi un an dificil, mai ales pentru Ucraina, care are de nevoie de tot sprijinul NATO. „Acum un an, Vladimir Putin a inceput un razboi pentru a prelua controlul asupra Ucrainei și a rapi libertatea oamenilor sai. Dar a subestimat priceperea si curajul poporului,…

- Conform legii actuale, rusii cu varste cuprinse intre 18-27 de ani pot fi chemati la serviciul militar obligatoriu, desi Soigu si Putin au declarat in repetate randuri ca astfel de recruti nu sunt trimisi sa lupte in Ucraina. Soigu vrea acum cresterea intervalului de varsta pentru serviciul militar…

- Președintele rus Vladimir Putin a folosit cuvantul „razboi" pentru a se referi la conflictul din Ucraina, aceasta fiind prima data cand se abate in mod public de la „operațiune militara speciala".

