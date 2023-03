Stiri pe aceeasi tema

- Activisti pro-Kremlin au protestat, sambata, la Moscova in fata ambasadelor a 20 de tari considerate de Rusia drept „neprietenoase”, cu ocazia aniversarii a noua ani de la anexarea Peninsulei Crimeea.

- Razboi in Ucraina, ziua 387. ​​​​​​​Administratia de la Moscova a transmis ca mentinerea contactelor cu Washingtonul este esentiala pentru evitarea escaladarii crizei generate de incidentul aerian din Marea Neagra, soldat cu prabusirea unei drone militare

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a accelerat in ultimele luni și razboiul canonic dintre Moscova și Kiev, un razboi inceput odata cu invazia militara rusa asupra Peninsulei Crimeea și Donbasului (2014). Parte in acest razboi „bisericesc” sunt și etnicii romani din Bucovina de Nord.

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului pe stil vechi. In schimb, Moscova a anuntat ca a ucis 600 de soldati ucraineni, intr-un singur atac, la Kramatorsk.

- Președintele rus Vladimir Putin a folosit joi, 22 decembrie, cuvantul ”razboi” pentru a se referi la conflictul din Ucraina, aceasta fiind prima ocazie cunoscuta cand se abate in mod public de la descrierea folosita in mod obișnuit de Moscova, aceea de ”operațiune militara speciala”, relateaza CNN.”Scopul…

- Presedintele Vladimir Putin a promis, miercuri, ca Rusia isi va atinge toate obiectivele campaniei sale militare in Ucraina si ca fortele armate vor primi tot ceea ce le este necesar in acest scop, transmite agenția Reuters citata de Agerpres. Intr-un discurs la o reuniune de bilant cu responsabilii…