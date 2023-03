Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va transfera Ucrainei in zilele urmatoare patru avioane de vanatoare MIG-29, a anuntat joi, 16 martie, presedintele Poloniei, Andrzej Duda, potrivit Agerpres . ”In primul rand, efectiv in urmatoarele cateva zile vom transfera catre Ucraina, daca am retinut bine, patru avioane pe deplin operationale”,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, informeaza duminica AFP, citat de Agerpres. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta…

- Președintele polonez Andrzej Duda a anunțat transferul tancurilor poloneze Leopard catre forțele armate ucrainene, informeaza TVN24, scrie „Adevarul european”. La o ședința a Consiliului Național de Securitate, Duda a spus ca prim-ministrul Mateusz Morawiecki a sosit la Kiev in legatura cu acest eveniment.…

- Președintele SUA, Joe Biden a sosit la palatul prezidențial din Varșovia, unde va purta discuții cu președintele Poloniei, Andrzej Duda inainte de a ține un discurs ulterior, relateaza CNN și BBC . UPDATE: Vizita lui Biden la Varșovia e un semnal important pentru securitatea globala, a declarat președintele…

- Președintele polonez Andrzej Duda a afirmat ca trimiterea de avioane de lupta F-16 pentru a ajuta Ucraina in razboiul cu Rusia este o „problema serioasa” pentru ca forțele aeriene din Polonia au mai putin de 50 de avioane de acest tip, a informat BBC, preluat de news.ro. „Trimiterea de avioane F-16…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ca trimiterea in Ucraina a unor avioane F-16 va fi o „decizie foarte serioasa” care „nu este usor de luat", informeaza BBC, scrie news.ro Polonia a fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai Ucrainei de la invazia Rusiei, in 24 februarie 2022.…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a exclus sambata posibilitatea ca tara sa sa livreze Ucrainei avioane de lupta fara a conveni mai intai asupra acestei decizii cu aliatii, aceasta fiind un subiect asupra caruia sustinatorii Kievului sunt divizati, informeaza dpa.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliatilor sai occidentali rachete cu raza lunga de actiune, precum si avioane de lupta, dupa unda verde de la Washington si Berlin pentru trimiterea de tancuri grele Kievului la capatul unor discutii acerbe, informeaza AFP. „Trebuie sa permitem, de…