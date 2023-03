Stiri pe aceeasi tema

- „Pot spune ca suntem intotdeauna pregatiti pentru asa-numitele lovituri de riposta (atacuri cu rachete), atunci cand inamicul distruge in mod insidios nu numai facilitati de infrastructura critica, ci si cladiri rezidentiale”, a declarat el.„As dori sa va reamintesc ca, de la inceputul invaziei pe scara…

- UPDATE Rusia a anuntat joi ca a efectuat lovituri „masive” in Ucraina ca „represalii” la o recenta incursiune pe teritoriul sau, pe care o imputa „sabotorilor” de la Kiev, transmite AFP. „Ca raspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) Briansk, pe 2 martie, fortele armate…

- Armata ucraineana a respins peste 85 de atacuri rusești in cinci zone de pe linia frontului in decurs de 24 de ore, a anunțat Ministerul Apararii din Ucraina, potrivit Sky News. Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, trupele ruse au lansat 12 atacuri…

- Rușii au lansat o serie de noi atacuri cu rachete asupra țintelor din Ucraina. Zeci de ținte au fost vizate in noaptea de miercuri spre joi, susțin ucrainenii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In ultimele 24 de ore, autoritațile ucrainene au raportat lovituri rusești in noua regiuni, soldate cu un mort și patru raniți, anunța Sky News. Au fost raportate lovituri in regiunile Donețk, Herson, Harkov, Sumy, Mykolaiv, Cernihiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk și Luhansk. In Harkov, in nord-est,…

- Cei care au postat imaginile nu știu sigur ce arma a fost folosita, sugerand foar ca ar putea fi vorba de rachete anti-tanc Stugna-P. Iata insa cum fucntioneaza Stugna-P, nu este ceva similar cu arma folosita contra soldaților ruși:Un alt utilizator a scris ca ar putea fi vorba despre rachete AGM-114…

- Linia frontului din estul Ucrainei este supusa unui bombardament intens, iar orașul Vuhledar se confrunta cu un asalt „permanent” al soldaților ruși, a anunțat vineri dimineața guvernatorul regiunii Donețk, Pavlo Kirilenko, potrivit CNN . Doua persoane au murit in ultimele 24 de ore in ceea ce Kirilenko…

- Bombardamentele Rusiei din timpul nopții asupra regiunilor din estul Ucrainei au provocat cel puțin o victima, au anunțat duminica oficialii, dupa ce Moscova a pus capat unui armistițiu unilateral anunțat pentru Craciunul pe rit vechi și a promis ca va continua sa lupte pana cand va invinge. Sambata,…