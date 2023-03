Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 9.00 Ucraina și Rusia an anunțat ca sute de militari inamici au fost uciși sambata, in luptele sangeroase care se dau in zona Bahmut. Trupele rusești ataca, iar cele ucrainene incearca sa le respinga. Raul Bahmuțka reprezinta acum noua linie a frontului. UPDATE 7.40 Ucraina implementeaza masuri…

- Ucraina implementeaza masuri de securitate suplimentare dupa atacul masiv de saptamana aceasta, a anunțat ministrul ucrainean de Interne, potrivit CNN.Oficialii pun in aplicare masuri suplimentare de securitate și aparare in intreaga Ucraina pentru a proteja infrastructura critica și zonele rezidențiale…

- „Pot spune ca suntem intotdeauna pregatiti pentru asa-numitele lovituri de riposta (atacuri cu rachete), atunci cand inamicul distruge in mod insidios nu numai facilitati de infrastructura critica, ci si cladiri rezidentiale”, a declarat el.„As dori sa va reamintesc ca, de la inceputul invaziei pe scara…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a cerut luni o ancheta a Curtii Penale Internationale (CPI), dupa difuzarea unor imagini care arata, potrivit acestuia, un prizonier de razboi ucrainean executat de soldati rusi, relateaza AFP. „O inregistrare ingrozitoare cu un prizonier de razboi ucrainean…

- Guvernul de la Berlin a anuntat oficial, miercuri, prin purtatorul de cuvant Steffen Heberstreit, ca va trimite Ucrainei tancuri Leopard 2 si va permite si altor tari sa reexporte blindatele respective catre Kiev.

- In lacrimi, Volodymyr Zelenskiy a participat sambata (21 ianuarie) la o slujba de comemorare a șapte inalți oficiali din Ministerul de Interne uciși intr-un accident de elicopter in aceasta saptamana, o noua lovitura pentru o națiune care iși plange deja numeroșii morți in razboi. Ministrul de interne…

- Serviciul pentru Situatii de Urgenta din Ucraina anunta, in ultimul sau bilant, ca 17 persoane au murit dupa ce un elicopter al institutiei s-a prabusit peste o gradinita. Intre victime se afla patru copii si trei oficiali ucraineni. In ancheta declansata pentru aflarea cauzelor accidentului, autoritatile…