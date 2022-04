Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Rachete rusești au lovit doua orașe din centrul Ucrainei, avariind infrastructura și cladirile rezidențiale, potrivit șefului regiunii Poltava. Dmitri Lunin a declarat ca o racheta a vizat infrastructura din orașul Poltava in cursul nopții, in timp ce in Kremenciuk au avut loc „multe atacuri”…

Un militar rus a murit din cauza radiatiilor de la Cernobil.

- Ministerul Apararii al Ucrainei a transmis ca forțele ruse mai au stocuri de muniție, combustibil și alimente pentru „cel mult trei zile”, scrie BBC cu referire la Digi24.ro. „Fortele ruse de ocupatie care opereaza în Ucraina dispun de stocuri de munitie si alimente…

Guvernul Slovaciei a aprobat un pachet de ajutor suplimentar de material militar in valoare de 32,2 milioane de euro pentru Ucraina, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Bratislava, citat de DPA.

- Inaintarea trupelor ruse spre Kiev a inregistrat puține progrese in ultima zi din cauza dificultaților logistice, in timp ce armata trimisa de președintele Vladimir Putin și-a intensificat utilizarea artileriei la nord de capitala Ucrainei, arata cea mai recenta actualizare a situației militare facuta…

- Purtatorul de cuvant al Guvernul, Dan Carbunaru, a anuntat ca Romania va trimite o a doua tranta de ajutoare in Ucraina, printre acestea fiind si armanent, adica veste antiglont, casti, munitie si alte echipamente.

- Rusia va trimite parasutisti pentru a ajuta la asigurarea pazei centralei nucleare inchise de la Cernobil, nu departe de capitala ucraineana Kiev, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, transmite Reuters. El a mai afirmat ca nivelul de radiatii la centrala este normal. Trupele…

- Germania va furniza 5.000 de casti militare Ucrainei pentru a ajuta la apararea impotriva unei posibile invazii rusesti, a anuntat miercuri - o oferta pe care primarul Kievului si fostul campion mondial de box Vitali Klitschko a numit-o "o gluma" care l-a lasat "fara cuvinte".