- Incepand din aprilie, Lituania nu mai importa gaze din Rusia. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a anunțat acest lucru sambata, pe Twitter, scrie Antena3 . Lituania prima țara din UE care renunța complet la importul de gaz rusesc. Nauseda incurajeaza și alte țari europene sa urmeze exemplul Lituaniei.…

- UPDATE 7 Premierul polonez Mateusz Morawiecki face presiuni pentru o inasprire a sanctiunilor UE care vizeaza Rusia, apreciind ca masurile adoptate pana acum nu sunt nici pe departe suficiente, transmite sambata dpa. Morawiecki s-a intalnit sambata cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola,…

- UPDATE 6 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe cei care colaboreaza cu rusii in zonele aflate sub controlul Moscovei din sudul Ucrainei sa nu accepte locurile de munca oferite de ocupanti, transmite sambata dpa. In mesajul sau video inregistrat difuzat zilnic, Zelenski a insistat…

- UPDATE 1 Rachete rusești au lovit doua orașe din centrul Ucrainei, avariind infrastructura și cladirile rezidențiale, potrivit șefului regiunii Poltava. Dmitri Lunin a declarat ca o racheta a vizat infrastructura din orașul Poltava in cursul nopții, in timp ce in Kremenciuk au avut loc „multe atacuri”…

- Forțele rusești s-ar fi retras de pe aeroportul din apropierea Kievului, potrivit Ministerului Apararii. In cea mai recenta actualizare a informațiilor, Ministerul Apararii a declarat ca Ucraina a recucerit mai multe localitați de-a lungul axei estice a razboiului. Forțele ucrainene au securizat o ruta…

- UPDATE 1 Rusia are puterea de a pune la locul lor inamicii condusi de Statele Unite, iar Moscova va zadarnici complotul rusofob al Occidentului de a dezbina Rusia, a declarat joi unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin. Dmitri Medvedev, care a fost presedinte intre 2008…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…