- UPDATE 3 Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat marți Statele Unite ca au condus o operațiune cibernetica masiva care vizeaza zilnic instituțiile statului rus și a declarat ca ii va gasi pe cei responsabili de „agresiunea cibernetica”. „Nu ar trebui sa existe nicio indoiala ca agresiunea cibernetica…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Rusia continua sa bombardeze marile orase ale Ucrainei, iar presedintele Volodimir Zelenski le multumeste liderilor occidentali ca au impus sanctiuni Rusiei, dar le transmite ca au facut-o tarziu.

- Joi, Mateusz Morawiecki, premierul polonez, a afirmat ca Rusia a devenit un „stat totalitar”. Acesta a solicitat inasprirea sanctiunilor impotriva Rusiei, dupa invazia din Ucraina. Mateusz Morawiecki a lansat un avertisment conform caruia, daca Putin „ va zdrobi Ucraina”, acesta „va avansa spre Helsinki,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci „o confruntare mai indelungata”, motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza agentia…

- In plin razboi cu Rusia, premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, le cere marilor lideri din Europa, SUA și Marea Britanie sa mearga in Kiev pentru a oferi sprijin. Acesta susține ca Ucraina lupta pentru valorile continentului. Marți, premierii Sloveniei, Cehiei și Poloniei s-au deplasat in țara vecina…

- UPDATE 3 Președintele Volodimir Zelenski a ripostat la afirmațiile Rusiei potrivit carora Ucraina dezvolta arme chimice sau biologice pe teritoriul sau cu ajutorul SUA, relateaza BBC. „Se pretinde ca pregatim un atac chimic”, spune el intr-un mesaj video. „Acest lucru ma ingrijoreaza foarte mult, deoarece…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 4 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 15 Ucraina a spus ca locul pe care-l vrea pentru negocieri cu Rusia sa fie Varșovia, nu Minsk, cum a propus Rusia. UPDATE 14 Presedintele rus…