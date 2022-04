Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite acorda 300 de milioane de dolari sub forma de ajutor militar suplimentar Ucrainei, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat aseara ca noul pachet include sisteme…

- UPDATE 1 Rachete rusești au lovit doua orașe din centrul Ucrainei, avariind infrastructura și cladirile rezidențiale, potrivit șefului regiunii Poltava. Dmitri Lunin a declarat ca o racheta a vizat infrastructura din orașul Poltava in cursul nopții, in timp ce in Kremenciuk au avut loc „multe atacuri”…

- Forțele rusești s-ar fi retras de pe aeroportul din apropierea Kievului, potrivit Ministerului Apararii. In cea mai recenta actualizare a informațiilor, Ministerul Apararii a declarat ca Ucraina a recucerit mai multe localitați de-a lungul axei estice a razboiului. Forțele ucrainene au securizat o ruta…

- UPDATE 6 Un membru al delegatiei ucrainene la negocierile din orasul turc Istanbul afirma ca acum sunt „conditii suficiente” pentru un summit al presedintilor Ucrainei si Rusiei, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin. „Rezultatele reuniunii de astazi, de la Istanbul, sunt suficiente pentru o intalnire…

- Presedintele american Joe Biden a confirmat miercuri, 16 martie, trimiterea unui ajutor militar suplimentar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include drone si sisteme antiaeriene, relateaza AFP si Reuters.La cererea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care s a adresat miercuri…

- Oficialii ucraineni susțin ca au ucis un al patrulea general rus și ca acesta ar fi un semn ca ofițerii superiori ai Moscovei sunt din ce in ce mai forțați sa conduca de pe front, relateaza BBC. Anton Gerashchenko, consilier la Ministerul de Interne al Kievului, a susținut pe Telegram ca forțele ucrainene…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro UPDATE 2 Statele Unite s-au oferit sa ajute la evacuarea președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, din…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un mesaj transmis in noaptea de vineri spre sambata,…