- UPDATE 1 Rachete rusești au lovit doua orașe din centrul Ucrainei, avariind infrastructura și cladirile rezidențiale, potrivit șefului regiunii Poltava. Dmitri Lunin a declarat ca o racheta a vizat infrastructura din orașul Poltava in cursul nopții, in timp ce in Kremenciuk au avut loc „multe atacuri”…

- Zgomotul lansarii rachetelor in departare rupe liniștea unei dimineți altfel liniștite la Kiev. „Noi suntem, atacam poziții rusești in apropiere de Hostomel”, spune un soldat ucrainean. In acest caz particular, rachetele pe care armata ucraineana le folosește pentru a viza trupele invadatoare ale Moscovei…

- Rusia avertizeaza SUA: Transporturile catre Ucraina vor fi considerate ”ținte legitime”. VIDEO: Cum sunt atacate tancurile rusești Rusia a avertizat SUA asupra consecintelor transferului de arme catre Ucraina , iar convoaiele cu arme destinate luptatorilor ucraineni vor fi considerate „tinte legitime”,…

- Astazi, 26 februarie 2022, restricția va fi de la 17:00 la 08:00. Acest orar este introdus pana in dimineața zilei de 28 februarie. Toți civilii care vor fi pe strada in timpul starii de acces vor fi considerați membri ai grupurilor de sabotaj și recunoaștere ale inamicului.Este a treia zi de razboi…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro UPDATE 3 Președintele Vladimir Zelensky a publicat un nou video filmat pe strazile din Ucraina, in aceasta…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

