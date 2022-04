Stiri pe aceeasi tema

- Rachete rusești au lovit doua orașe din centrul Ucrainei, avariind infrastructura și cladirile rezidențiale, potrivit șefului regiunii Poltava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Doua orase din centrul Ucrainei au fost atacate cu rachete in ultimele ore. In atacuri au fost distruse elemente de infrastructura si cladiri rezidentiale, a anuntat Dmitri Lunin, seful administratiei regionale din Poltava. "Poltava. O racheta a lovit facilitati de infrastructura noaptea trecuta. Kremenciuk.…

- UPDATE 8 Un depozit de petrol din regiunea Rivne, nord-vestul Ucrainei, a fost lovit de rachete, potrivit guvernatorului acesteia. Intr-o inregistrare video online, guvernatorul Vitaliy Koval a declarat ca serviciile de urgența se afla la fața locului, dar nu a oferit mai multe detalii. Orașul Rivne,…

- UPDATE 4 Trupele rusești au deschis noii linii de atac vineri, relateaza BBC, care consemneaza rachete care au lovit aerodromurile din orașele Lutsk și Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei. De asemenea, au fost bombardat orașul Dnipro din centrul țarii, pentru prima data de la inceputul invaziei, in…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 2 Autoritațile din Mariupol, Ucraina, au anunțat pentru duminica o noua incetare…

- VIDEO| RAZBOI in Ucraina: Rușii au reușit sa patrunda in Kiev. Tancurile invadatorilor se indreapta spre centrul capitalei ucrainiene VIDEO| RAZBOI in Ucraina: Rușii au reușit sa patrunda in Kiev. Tancurile invadatorilor se indreapta spre centrul capitalei ucrainiene Forțele rusești au reușit sa patrunda…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 2 Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, la o zi dupa inceputul invaziei ruse in Ucraina. Intr-o postare…

- Doua rachete rusești au lovit joi o baza militara din Brovary, o suburbie a Kievului, capitala Ucrainei, anunța Anton Gerashchenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…