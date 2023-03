Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș

- Ar putea fi vorba de un pact de aparare propus dintre Ucraina și NATO, care ar oferi Ucrainei suficiente arme pentru a forța Rusia sa se apropie de masa negocierilor, dar nu ar oferi protecție conform articolului 5 și nu ar obliga statele NATO sa desfașoare forțe in Ucraina.

- Liderul de la Kremlin a crezut intr-un blietzkrig intins pe cel mult o saptamana, dar a provocat cel mai sangeros razboi din Europa de la cel de-a Doua Conflagrație Mondiala (1939-1945) incoace.

- Rusia a efectuat un nou atac masiv cu rachete la o ora de varf, joi dimineata, impotriva Ucrainei, care a fost vizata de 'peste 30 de rachete rusesti', a declarat un purtator de cuvant al fortelor aeriene ucrainene pentru televiziunile publice locale, potrivit AFP.

- Rusia a anuntat sambata, 21 ianuare, ca a efectuat exercitii de aparare antiaeriana in regiunea Moscovei, pentru a proteja infrastructuri esentiale in caz de ”atacuri aeriene”, pe fondul conflictului cu Ucraina, transmite AFP și Agerpres . ”Au fost organizate exercitii in regiunea Moscovei, cu personalul…

- UPDATE 8:00 - Un oficial al Ministerului rus de Externe a declarat vineri ca seria de exerciții militare comune intre Rusia și aliatul sau apropiat Belarus a fost conceputa pentru a descuraja „potențialii adversari de la escaladari și provocari".Rusia a folosit Belarusul ca pe o rampa pentru a invada…

- O persoana a murit, dupa ce Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete asupra Ucrainei, inclusiv asupra Kievului, transmite The Guardian. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a scris pe Telehram ca alte șapte persoane au fost ranite in doua explozii in cartie.

- Ministerul rus al Apararii a declarat vineri ca a efectuat o "lovitura masiva" asupra infrastructurii energetice si militaro-industriale a Ucrainei la 29 decembrie folosind arme de inalta precizie, a relatat agentia Interfax, preluata de Reuters. Potrivit ministerului, loviturile aeriene au perturbat…