- Parlamentul a adoptat, marti, in plenul comun, o declaratie de sustinere a Ucrainei in contextul implinirii, pe 24 februarie 2023, a unui an de la declansarea razboiului de agresiune al Federatiei Ruse, conform Agerpres.roS au inregistrat 285 de voturi pentru, 5 impotriva si doua abtineri.In Declaratie…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit, luni, in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. Sedinta este condusa de vicepresedintele Senatului Sorin Cimpeanu. In timpul unor discursuri s-au auzit strigatele a doi parlamentari, foști…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit, luni, in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. Sedinta este condusa de vicepresedintele Senatului Sorin Cimpeanu. La reuniune participa si ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, Ihor Prokopchuk.…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor intruni luni in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. Sedinta comuna este programata sa inceapa de la ora 17.00. Decizia a fost luata sambata de Birourile permanente reunite. Potrivit hotnews.ro…

- Washingtonul va reacționa la implinirea unui an de la declansarea operațiunii militare speciale ruse in Ucraina, pe 24 februarie. Potrivit purtatorului de cuvant de la Casa Alba, Karine Jean-Pierre, planificarea acestei reactii este in plina desfașurare atat la Casa Alba, cat și in alte institutii…

- Președintele rus Vladimir Putin nu l-a avertizat pe președintele chinez Xi Jinping cu privire la inceperea unei operațiuni militare speciale (OMS) in Ucraina. Detaliile au devenit cunoscute ediției Financial Times. Dupa cum noteaza ziarul, liderul rus, in ajunul OMS, i-a spus omologului sau chinez ca…

- „In discursul susținut in aprilie in Parlamentul Romaniei, domnul președinte Volodimir Zelenski ne-a promis ca va proteja minoritatea romaneasca din Ucraina și ca va promova dialogul cu țara noastra in chestiunile privind minoritatea romaneasca. Ulterior, președintele ucrainean m-a asigurat chiar in…

- Dupa ore de dezbateri aprinse care au reflectat diviziunile profunde dintre premier si presedintele tarii, Parlamentul de la Zagreb a respins vineri, la limita, o propunere prin care Croatia ar fi urmat sa se alature unei misiuni UE de sprijinire a armatei ucrainene, relateaza Reuters. Era nevoie de…