Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a ajuns la un „consens” pentru a „continua sa apere” orasul Bahmut, epicentrul luptelor in est, in pofida riscului unei incercuiri de catre trupele ruse, a declarat luni un consilier al presedintiei de la Kiev.

- „Exista un consens in randul militarilor cu privire la necesitatea de a continua sa apere orasul si sa epuizeze fortele inamice, construind in paralel noi linii de aparare in cazul in care situatia s-ar schimba”, a declarat Mihailo Podoliak.

- Razboi in Ucraina, ziua 376. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei. In același timp, o analiza arata ca Ucraina consum

- Razboi in Ucraina, ziua 376. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei. In același timp, o analiza arata ca Ucraina consum

- Razboi in Ucraina, ziua 376. Situatia este critica in Bahmut, orasul distrus de fortele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurati de Grupul Wagner si alte trupe ale Moscovei. In acelasi timp, o analiza dura iese la iveala: Uc

- Armata ucraineana a provocat pierderi “extraordinar de semnificative” forțelor rusești in apropiere de orașul Vuhledar din estul regiunii Donbas, a afirmat duminica președintele Volodomir Zelenski, citat de ABC News. “Situația este foarte complicata. Și noi luptam. Ii desființam pe invadatori și provocam…

- Ministerul Apararii rus a anuntat vineri ca fortele sale au preluat inca de joi controlul total asupra Soledar, un orasel din estul Ucrainei cunoscut pentru minele sale de sare, potrivit media de stat ruse, citate de Reuters. Capturarea acestei localitati de catre Rusia va permite trupelor sale sa taie…

- Evgheni Prigojin, șeful grupuluilui de mercenari Wagner a declarat, marți, ca grupul paramilitar rus a preluat controlul asupra orașului Soledar din estul Ucrainei, au relatat agențiile oficiale de presa ruse, adaugand ca luptele continua. Nici un alt organ de presa sau autoritate militara nu a confirmat…