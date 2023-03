Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene raman pe poziții joi dimineața in orașul Bakhmut, aflat in ruina in estul Ucrainei, sub atacul constant al trupelor rusești care incearca sa obțina prima lor victorie majora de peste jumatate de an, potrivit Reuters.

- Situația a devenit ”extrem de tensionata” in jurul orașului cu mare importanța strategica Bahmut, situat in estul Ucrainei și pe care trupele ruse se straduiesc fara succes de mai multe luni de zile sa-l ocupe, el fiind cheia in deschiderea drumului spre ocuparea Donbasului, a anunțat marți Oleksandr…

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Se duc in continuare lupte grele la Bahmut, in estul Ucrainei iar rusii sustin ca au avansat aproape 2 kilometri si jumatate pe front și au incercuit orașul. Kievul a negat afirmațiile Moscovei și susține ca a respins toate ce

- Razboi in Ucraina, ziua 355. Se dau lupte grele pe frontul din Donetk, iar orasul Bahmut este asediat. Cu toate acestea, datele de pe front arata ca Rusia a suferit pierderi uriase in ultimele zile.

- Bombardamentele au continuat vineri de ambele parti ale frontului din Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei, in pofida intrarii in vigoare a unui armistitiu anuntat unilateral mai devreme de Moscova, informeaza AFP. Tiruri atat de partea ucraineana, cat si de partea rusa au continuat sa fie…

- In ciuda armistițiului cerut de Vladimir Putin care, potrivit Moscovei, a intrat in vigoare vineri, au fost raportate tiruri lansate de ambii beligeranți in Bahmut și Kramatorsk. Vineri au fost raportate lovituri de artilerie in orașele ucrainene Bahmut și Kramatorsk, in pofida inceperii teoretice a…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, care este in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, a cerut miercuri interzicerea revenirii in Rusia a „tradatorilor” care critica din strainatate „operatiunea militara speciala a Moscovei” in Ucraina, transmite EFE.

- Razboi in Ucraina, ziua 292. De mai bine de sapte luni, orasul Bahmut din Ucraina este scena unor lupte si bombardamente sangeroase care au ucis si ranite sute de civili. Odata cu venirea iernii, viata localnicilor a devenit si mai grea.