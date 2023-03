Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 376. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei. In același timp, o analiza arata ca Ucraina consum

- Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski și unul dintre cei mai importanți oameni care propaga mesajele Kievului, a transmis un avertisment celor care "au obosit" sa susțina Ucraina și, in particular, romanilor care spun ca nu sprij

- Razboi in Ucraina, ziua 376. Situatia este critica in Bahmut, orasul distrus de fortele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurati de Grupul Wagner si alte trupe ale Moscovei. In acelasi timp, o analiza dura iese la iveala: Uc

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Suntem in ziua cu numarul 370 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Situația militara devine din ce in ce mai dificila in jurul Bahmut, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, in timp ce multe dintre campurile de lupta din Ucraina se transforma in noroi, odata cu venirea primaverii, iar…

- Presedintele Volodimir Zelenski s-a declarat duminica increzator ca tara sa poate invinge Rusia in acest an, in pofida dificultatilor actuale ale Ucrainei pe frontul de lupta. „2023 trebuie si va fi cu siguranta anul victoriei noastre”, a scris presedintele Zelenski intr-un mesaj pe Telegram. In acelasi…

- Noi explozii s-au auzit la Kiev și in alte zone ale Ucrainei in primele ore ale anului 2023, la cateva minute dupa ce președintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs de Anul Nou in care și-a dorit un lucru: victoria.

- Calatoria lui Volodimir Zelenski și intalnirea cu omologul sau american vor oferi ocazia de a explica situația reala din Ucraina, de ce arme are nevoie Kievul pentru a lupta impotriva Moscovei și de ce are nevoie de ele, a declarat Mihailo Podoleak, scrie The Guardian . „In primul rand, atat vizita…