- Kievul susține ca Rusia a pierdut mai mult de 152.000 de oameni in razboiul pe care il duce in Ucraina, potrivit unei liste cu pierderile Kremlinului, publicata de Ministerul ucrainean al Apararii, scrie Sky News.

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat vineri Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat marți, 28 februarie, Statele Unite ca pregatesc o provocare cu „substanțe chimice toxice” in Ucraina, citand o declarație a unui fost diplomat american care a vorbit despre o astfel de intenție a Moscovei, relateaza agenția Reuters , citata de Agerpres . John Sullivan,…

- Armata ucraineana anunta duminica respingerea unui atac in apropierea satului Blahodatne, in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, in timp ce grupul paramilitar rus Wagner da asigurari ca l-a cucerit, relateaza AFP. Trupele Kievului "au respins atacuri in apropiere de Blahodatne" si in alte 13 localitati…

- Autoritațile britanice anunța ca militarii ruși efectueaza „atacuri de tatonare" in apropierea orașelor ucrainene, potrivit Sky News. Astfel de atacuri s-ar fi produs in apropierea a doua orașe ucrainene, a anunțat Ministerul britanic al Apararii, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia anunta vineri ca a cucerit localitatea miniera Soledar, dupa o luna de batalie, si saluta "un pas crucial", relateaza BBC News. Aceasta victorie permite armatei ruse sa izoleze fortele ucrainene de la Bahmut, unj oras mai mare, anunta Ministerul rus al Apararii. Ucraina a anuntat anterior ca fortele…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat luni ca 63 de soldati au fost ucisi intr-un bombardament ucrainean asupra unei scoli in care acestia erau cazati, in apropierea orasului Makiivka, din regiunea ucraineana Donetk ocupata de Rusia, un anunt care a starnit imediat furia bloggerilor rusi nationalisti…

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP. Contractul „TTF” de pe piața olandeza, de referința pe piața europeana,…