- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Suntem in ziua cu numarul 370 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Situația militara devine din ce in ce mai dificila in jurul Bahmut, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, in timp ce multe dintre campurile de lupta din Ucraina se transforma in noroi, odata cu venirea primaverii, iar…

- Peisajul din jurul orasului Bahmut din estul Ucrainei ii ofera o aparare naturala care il fac sa fie o "fortareata de neinvins", a declarat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, citat de CNN. "Acest teren special are caracteristici topografice. Orasul este inconjurat de inaltimi si dealuri dominante,…

- Rusia a susținut ca a capturat un sat din estul Ucrainei ca parte a forței sale de luni de zile catre orașul Bakhmut. Purtatorul de cuvant al ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, a declarat ca Klișchiivka, la 9 km sud de Bakhmut, a fost „eliberat”.

- Miercuri, 11 ianuarie, armata ucraineana a negat ca ocupanții ruși au preluat controlul asupra orașului Soledar din estul țarii și a declarat ca intensitatea luptelor din zona ar putea fi comparata cu luptele din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in timp ce rușii folosesc in mare parte arme…

- Suntem in ziua cu numarul 291 a razboiului pornitde Vladimir Putin in Ucraina. Luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea transforma intr-un razboi intre Rusia și NATO, a declarat secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat radiodifuzorului norvegian…

- „A patra zi a acestei ierni se apropie de sfarsit. Iarna, care evident va fi grea. Dar, totusi, merita privita aceasta iarna nu ca un test, ci ca timp - timp care ne aduce mai aproape de ce este important - de victorie. Fiecare dintre aceste 90 de zile de iarna. Inamicul chiar spera sa foloseasca iarna…