Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Suntem in ziua cu numarul 370 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Situația militara devine din ce in ce mai dificila in jurul Bahmut, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, in timp ce multe dintre campurile de lupta din Ucraina se transforma in noroi, odata cu venirea primaverii, iar…

- Un tribunal din Ucraina a condamnat la pedeapsa cu inchisoarea doi soldati rusi, capturati pe front. Acestia au fost acuzati ca au participat la uciderea civililor in bombardamentele din estul Ucrainei.

- Peisajul din jurul orasului Bahmut din estul Ucrainei ii ofera o aparare naturala care il fac sa fie o "fortareata de neinvins", a declarat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, citat de CNN. "Acest teren special are caracteristici topografice. Orasul este inconjurat de inaltimi si dealuri dominante,…

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia ca a blocat intentionat peste 100 de nave cu alimente. "Inseamna mese goale pentru mii și mii de familii", a spus Zelenski.

- Armata rusa a bombardat vineri de doua ori orasul Kramatorsk, in estul Ucrainei, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral decretat de Moscova, a anuntat seful-adjunct al administratiei prezidentiale ucrainene, informeaza AFP. „Ocupatii au lovit orasul (Kramatorsk) cu rachete de doua ori.…

- „A patra zi a acestei ierni se apropie de sfarsit. Iarna, care evident va fi grea. Dar, totusi, merita privita aceasta iarna nu ca un test, ci ca timp - timp care ne aduce mai aproape de ce este important - de victorie. Fiecare dintre aceste 90 de zile de iarna. Inamicul chiar spera sa foloseasca iarna…