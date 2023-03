Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden il va primi vineri la Casa Alba pe cancelarul german Olaf Scholz, iar principalul subiect al dialogului va fi razboiul din Ucraina, a anuntat luni presedintia Statelor Unite, conform dpa. "Pot sa va spun ca razboiul din Ucraina va fi un subiect important de discutie,…

- Președintele american, Joe Biden, este așteptat astazi la Varșovia, unde va fi primit de omologul sau polonez, Andrej Duda. Liderul de la Casa Alba are programat pentru marți un discurs in care va marca un an de razboi in Ucraina.

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca „va discuta” cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski despre cererile sale de asistenta militara suplimentara, relateaza France Presse, informeaza AGERPRES . „Vom vorbi”, a spus el unui grup de jurnalisti la Casa Alba, dupa ce a fost intrebat…

- Occidentul ar trebui sa-si mentina toate optiunile deschise in ceea ce priveste livrarile de arme catre Ucraina, inclusiv pe aceea de a trimite foarte necesarele avioane de lupta, a declarat presedintele lituanian Gitanas Nauseda, relateaza marti DPA. „Aceste linii rosii trebuie incalcate”, a declarat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca anuntul SUA privind livrarea a 31 de tancuri Abrams 31 tarii sale este "un pas important pe calea spre victorie", transmit Reuters si AFP. Presedintele american Joe Biden a notat, facand anuntul, ca nu este o "amenintare ofensiva impotriva…

- Președintele american Joe Biden i-a mulțumit cancelarului german Olaf Scholz pentru oferta Germaniei de a trimite tancuri Leopard 2 Ucrainei, dupa ce șeful de la Casa Alba a anunțat oficial ca SUA vor transporta in urmatoarele luni un batalion intreg de tancuri Abrams Kievului. Cele doua tipuri de vehicule…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a implinit miercuri 45 de ani pe fondul unei grave crize guvernamentale care l-a obligat sa procedeze la remanierea unei parti a administratiei sale, dar si cu un dar mult asteptat de Kiev din partea tarilor aliate – acceptul dat de Germania pentru livrarile…

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…