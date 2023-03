Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene care nu parasesc Bakhmut și-au sapat noi tranșee in incercarea de a ține in loc atacatorii ruși, in timp ce Statele Unite au declarat ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat vineri, in cadrul unei intalniri cu liderul Germaniei, scrie Reuters. Forțele rusești ataca Bakhmut,…

- Fortele ucrainene care tin cu disperare de orasul Bahmut din est au sapat noi transee, in incercarea de a-i tine in loc pe atacatorii rusi, in timp ce Statele Unite afirma ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat, vineri, la o intalnire cu cancelarul german Olaf Scholz, relateaza Reuters.…

- Forțele ucrainene care nu parasesc Bakhmut și-au sapat noi tranșee in incercarea de a ține in loc atacatorii ruși, in timp ce Statele Unite au declarat ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat vineri, in cadrul unei intalniri cu liderul Germaniei, scrie Reuters. Forțele rusești ataca Bakhmut,…

- Forțele ucrainene care nu parasesc Bakhmut și au au sapat noi tranșee in incercarea de a ține in loc atacatorii ruși, in timp ce Statele Unite au declarat ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat vineri, in cadrul unei intalniri cu liderul Germaniei, scrie Reuters. Fii la curent…

- Forțele ucrainene nu parasesc Bakhmut și au sapat noi tranșee in incercarea de a ține in loc atacatorii ruși, in timp ce Statele Unite au declarat ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat vineri, in cadrul unei intalniri cu liderul Germaniei

- Statele Unite furnizeaza un nou pachet de ajutor militar Ucrainei in valoare de 2,175 miliarde de dolari. Acesta va include rachete care vor putea, practic, dubla raza de actiune a fortei de lovire ucrainene impotriva rusilor și unitați de tragere de aparare antiaeriana HAWK, precum și alte muniții…

- Președintele Volodimir Zelenski așteapta „decizii importante”, pe masura ce aliații Kievului se reunesc in Germania, pentru a discuta despre trimiterea de tancuri moderne in Ucraina, relateaza The Guardian. Intre timp, Statele Unite au anunțat o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina in valoare…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca in Ucraina va fi un conflict ”indelungat” si Rusia va lupta pentru a-si apara interesele folosind toate mijloacele disponibile, dar nu are in vedere vreo noua mobilizare a rezervistilor, informeaza Reuters si AFP. ”Desigur, va fi un proces indelungat”,…