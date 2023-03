Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene care nu parasesc Bakhmut și au au sapat noi tranșee in incercarea de a ține in loc atacatorii ruși, in timp ce Statele Unite au declarat ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat vineri, in cadrul unei intalniri cu liderul Germaniei, scrie Reuters. Fii la curent…

- Zaluzhnyi a declarat ca Rusia efectueaza zilnic aproximativ 50 de atacuri in Donețk. "Lupte violente continua in zona Vuhledar și Maryinka", a declarat Zaluzhnyi intr-un mesaj pe Telegram dupa o convorbire cu generalul american Mark Milley, citat de Reuters, anunța Mediafax. "Ne menținem apararea. In…

- Intr-un interviu rar, publicat vineri, șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia, Evgheni Prigojin, dezvaluie ca Rusia trebuie sa cucereasca orașul strategic Bahmut pentru a-si continua campania. Totuși, spune Evgheni Prigojin, misiunea din Bahmut nu este ușoara. Rezistenta acerba din partea aparatorilor…

- In noul pachet de asistenta militara de 1,8 miliarde de dolari pentru Ucraina, Statele Unite ar urma sa livreze la primavara si așa-numita bomba cu diametrul mic cu lansare de la sol, potrivit Reuters.

- Statele Unite pregatesc un ajutor militar in valoare de peste 2 miliarde de dolari pentru Ucraina, care ar urma sa includa pentru prima data rachete cu raza de acțiune mai mare, precum și alte muniții și arme, au declarat pentru Reuters doi oficiali ameri

- Armata ucraineana a estimat joi ca 800 de soldați ruși au fost uciși in ultima zi, majoritatea in luptele din estul regiunii Donețk, transmite Reuters. Armata ucraineana a anunțat ca forțele ruse s-au concentrat pe o ofensiva in sectorul Bakhmut, iar atacurile sale in sectoarele Avdiivka și Kupiansk…

- Forțele ruse incearca cu disperare sa cucereasca orașul Bahmut, in regiunea Donețk, de cel puțin șapte luni. Insa, in ultimele saptamani, batalia din oraș și din jurul orașului a devenit una dintre cele mai inverșunate din razboiul de noua luni din Ucraina, scrie The Moscow Times.