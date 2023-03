Stiri pe aceeasi tema

- La aproape un an de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia ordonata de presedintele Vladimir Putin, conducerea de la Moscova nu da niciun semn ca este deschisa la negocieri pentru a incheia conflictul, potrivit serviciilor secrete ale Germaniei, citate miercuri de DPA, informeaza Agerpres.Nu…

- Zelenski a facut joi o declaratie puternica chiar in inima Europei: Moscova a vrut sa ocupe Moldova. „Am interceptat planurile Rusiei de a distruge Moldova, de a rupe democratia moldoveneasca si de a stabili controlul asupra tarii. De indata ce le-am interceptat, am avertizat-o pe presedinta Maia Sandu…

- UPDATE 8:00 - Un oficial al Ministerului rus de Externe a declarat vineri ca seria de exerciții militare comune intre Rusia și aliatul sau apropiat Belarus a fost conceputa pentru a descuraja „potențialii adversari de la escaladari și provocari".Rusia a folosit Belarusul ca pe o rampa pentru a invada…

- Mircea Divricean, Consulul Onorific al Romaniei in Utah, a fost implicat intr-una dintre cele mai mari campanii umanitare din SUA in beneficiul refugiaților din Ucraina. Campania „Driven To Assist Ukraine”, lansata in martie 2022, in statul Utah, imediat dupa invazia Ucrainei de catre Rusia anul trecut,…

- Tarile occidentale trebuie sa fie pregatite sa-i furnizeze Ucrainei sprijin in contextul in care Rusia nu da semne ca renunta la intentiile sale, a afirmat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite duminica BBC. Stoltenberg a declarat intr-un interviu pentru BBC ca sprijinul militar va…

- Serviciile de securitate cibernetica din Ucraina au neutralizat peste 4.500 de atacuri cibernetice rusesti impotriva tarii de la inceputul anului, a acuzat luni un oficial ucrainean, relateaza AFP. Intr-un interviu acordat canalului de televiziune „My-Ukraine”, Ilia Vitiuk, sef al departamentului de…

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, l-a numit de doua ori „fiu de cațea” pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski in timpul briefingului ei cu presa de joi, scrie Lenta, citata de Hotnews. Zaharova a declarat ca atitudinea țarilor occidentale fața de Ucraina intarește…

- Forțele ucrainene au lovit un sediu din Luhansk al grupului de mercenari Wagner din Rusia, a anunțat guvernatorul provinciei din estul Ucrainei, potrivit BBC. Guvernatorul Serhiy Haidai a declarat ca un hotel din localitatea Kadiivka, regiunea Luhansk, in care grupul se intalnea, a fost lovit cu pierderi…