UPDATE 6 Germania a aprobat livrarea de tancuri de lupta catre Ucraina, anunța Ministerul Apararii. Este vorba despre tancuri fabricate in timpul Razboiului Rece. Germania a aprobat livrarea a 56 de tancuri de lupta catre Ucraina, a declarat vineri pentru CNN un purtator de cuvant al Ministerului german al Apararii. Tancurile, care sunt de tip Pbv […] RAZBOI IN UCRAINA, ziua 37 Zelensky anunța lupte dificile in Donbas și sudul Ucrainei UPDATE 6 Ucraina va primi zeci de tancuri fabricate in timpul Razboiului Rece