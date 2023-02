Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ucrainene din orasul Bahmut din estul tarii continua sa reziste atacurilor constante ale Rusiei, a declarat presedintele ucrainean Volodir Zelenski intr-un mesaj video transmis luni seara, potrivit DPA. El a precizat ca, in cursul zilei de luni, inaltul comandament al Ucrainei a discutat intr-o…

- Situația pe frontul din estul Ucrainei este complicata și dificila, recunoaște președintele Volodimir Zelenski, citat de AFP. Totodata, se pare ca Rusia a construit o noua baza militara in Crimeea.

- Forțele ruse au incercuit Bakhmut, un oraș cheie din regiunea Donbas din Ucraina, potrivit unui oficial rus, precizeaza Skynews. Ei se lupta pentru a prelua controlul asupra autostrazii care merge spre vest de la Bakhmut la Chasiv Yar, a declarat Yan Gagin, consilier al unui oficial inalt instalat de…

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila", dar a declarat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor rusești, scrie CNN.

- „A patra zi a acestei ierni se apropie de sfarsit. Iarna, care evident va fi grea. Dar, totusi, merita privita aceasta iarna nu ca un test, ci ca timp - timp care ne aduce mai aproape de ce este important - de victorie. Fiecare dintre aceste 90 de zile de iarna. Inamicul chiar spera sa foloseasca iarna…