- Razboi in Ucraina, ziua 368. Armata ucraineana a anunțat ca forțele rusești au lansat mai multe atacuri asupra liniilor sale defensive in mai multe regiuni, inclusiv in jurul orașului Bakhmut, situat in estul țarii. Atacurile au fost respinse, susțin ucra

- Washingtonul nu intenționeaza inca sa aprovizioneze Ucraina cu avioane de vanatoare F-16, deoarece in acest stadiu nu are nevoie de ele, a declarat președintele american Joe Biden. „Nu, nu are nevoie de un F-16 in acest moment", a declarat Biden intr-un interviu pentru ABC News, ca raspuns la o intrebare…

- Președintele SUA, Joe Biden refuza sa dea curs solicitarilor ucrainene de asistența occidentala suplimentara in razboiul impotriva Rusiei. Joe Biden a respins luni categoric ideea trimiterii de avioane de lupta F-16 americane in Ucraina. Președintele american a spus „nu” atunci cand a fost intrebat…

- Este a 341-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Cancelarul Olaf Scholz a declarat duminica ca Germania nu va trimite avioane de lupta Ucrainei, in timp ce Kievul continua sa solicite tarilor occidentale armament pentru a contracara invazia rusa.

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului pe stil vechi. In schimb, Moscova a anuntat ca a ucis 600 de soldati ucraineni, intr-un singur atac, la Kramatorsk.

- Armata ucraineana are nevoie de noi arme si munitii occidentale pentru a putea avansa pe front. Este declaratia facuta de seful serviciului de informatii al Ucrainei, pentru BBC. ''Situatia este pur si simplu in impas'', a spus el.

- Forțele ruse au tras peste 1.000 de rachete in rețeaua electrica a Ucrainei, care inca funcționeaza in ciuda unor pagube majore. Cel puțin 10 oameni au murit in bombardamentele rusești din orașul Kurakhovo, din estul Ucrainei.

- Un ofițer de securitate de la ambasada Ucrainei din Madrid a fost ranit cand a deschis miercuri o scrisoare capcana adresata ambasadorului. Președintele Comisiei Europene a propus un tribunal special care sa investigheze și sa judece crimele comise de Rusia in Ucraina.