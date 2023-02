Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anunțat ca forțele rusești au lansat mai multe atacuri asupra liniilor sale defensive in mai multe regiuni, inclusiv in jurul orașului , situat in estul țarii. Atacurile au fost respinse, susțin ucrainenii, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- A trecut un an de cand Rusia a lansat invazia in Ucraina vecina, operațiune despre care atat Moscova, cat și experți militari de pretutindeni preziceau ca se va incheia in numai cateva zile. Ucrainenii au surprins insa intreaga lume. Ei au rezistat in mod

- Razboi in Ucraina, ziua 365. Ministerul Apararii al Federației Ruse susține ca Ucraina este gata sa trimita sabotori in Transnistria pentru a lansa o ofensiva sub steag fals, anunța agenția de presa din Rusia, Tass.

- Marea Britanie antreneaza soldati ucraineni sa lupte intr-un mod mai „vestic” si sa foloseasca mai putina munitie fata de modelul traditional sovietic de lupta, sustine secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace. Marea Britanie, impreuna cu alti aliati occidentali, antreneaza soldatii ucraineni pe…

- Razboi in Ucraina, ziua 358. Compania ucraineana producatoare de armament Ukroboronprom a anuntat miercuri ca a demarat productia in comun de obuze de artilerie impreuna cu o tara europeana care este membra NATO.

- Elon Musk spune ca SpaceX a restricționat utilizarea de catre armata ucraineana a serviciului sau de internet prin satelit pentru a preveni escaladarea conflictului intr-un razboi mondial, transmite Politico. Armata ucraineana are nevoie de acest serviciu pentru utilizarea dronelor.

- Armata ucraineana a estimat joi ca 800 de soldați ruși au fost uciși in ultima zi, majoritatea in luptele din estul regiunii Donețk, transmite Reuters. Armata ucraineana a anunțat ca forțele ruse s-au concentrat pe o ofensiva in sectorul Bakhmut, iar atacurile sale in sectoarele Avdiivka și Kupiansk…

- Un ofițer de securitate de la ambasada Ucrainei din Madrid a fost ranit cand a deschis miercuri o scrisoare capcana adresata ambasadorului. Președintele Comisiei Europene a propus un tribunal special care sa investigheze și sa judece crimele comise de Rusia in Ucraina.