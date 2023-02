Stiri pe aceeasi tema

- Rusii ataca "non-stop" pozițiile ucrainene din estul țarii, a declarat ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar. "Situația este tensionata. Da, este dificil pentru noi", a postat Maliar pe Telegram.

- Razboi in Ucraina, ziua 348. Mai multe dezvaluiri facute de fostul premierul israelian Naftali Bennett deschid o perspectiva noua in legatura cu primele zile ale invaziei ruse in Ucraina și cu șansele de incheiere ale acestui conflict. Iar de duminica, ni

- Luiz Inacio Lula da Silva a propus, de asemenea, stabilirea unui format internațional amplu de discuții care ar putea fi similar cu G20, pentru a discuta despre pacea din Ucraina. Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat ca ar fi gata sa medieze discuțiile dintre președintele rus…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a avut o convorbire telefonica miercuri cu omologul sau polonez, Zbigniew Rau, cei doi oficiali discutand pe tema relatiilor bilaterale, dar și despre situația din Ucraina. Bogdan Aurescu i-a mulțumit lui Zbigniew Rau pentru sprijinul „ferm” si „activ” al Poloniei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca normalizarea relațiilor dintre țarile occidentale și Rusia nu va veni nici dupa incheierea conflictului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Marea Britanie va anunța astazi ca acorda Ucrainei unui nou pachet major de ajutor militar care conține muniție pentru artilerie. Ucraina transmite ca bombardamentele rușilor au vizat pe orașul Herson, in timp ce forțele sale continua sa reziste atacurilor masive din Bahmut.

- Ucraina a avertizat organismele sportive internaționale impotriva perspectivei "dezgustatoare" de a permite sportivilor ruși și belaruși sa participe la competiții internaționale - inclusiv la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, relateaza insidethegame.