- Razboi in Ucraina, ziua 350. Serviciul de Informații pentru Aparare al Ucrainei a respins marți afirmațiile Rusiei conform carora a preluat controlul asupra mai multor așezari mici din regiunile Donețk și Zaporojie.

- Un total de 16.220 de copii ucraineni au fost deportati din tara de la inceputul invaziei ruse pe scara larga in Ucraina, de la a carei declansare se va implini un an la 24 februarie, a informat luni Biroul ombudsmanului ucrainean, citat de EFE, conform Agerpres.

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirma ca declarațiile bașkanul Gagauziei, care a spus ca „inarmarea Moldovei ar insemna sa se incalzeasca conflictul inghețat Transnistria” sunt speculații alimentate de Rusia. „Sunt exponenții Federației Ruse care incearca sa speculeze, incearca sa capitalizeze,…

- Ambasadorul SUA in Moldova, Kent Logsdon, a exprimat sprijinul Washingtonului privind soluționarea problemei transnistrene in formatul "5+2" (Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia, Ucraina, precum și observatori din UE și SUA). "Acesta este singurul format de negocieri de astazi, iar Statele Unite vor…

- Seful adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Vadim Skibitki, sustine ca Rusia poate trimite pe front mai multe unitați de elita, inclusiv parașutiști. Potrivit lui Skibitki, aceasta este o strategie tipica a șefului Statului Major al Federației Ruse,…

- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Joi, in timpul unei conferinte de presa, Vladimir Putin a folosit intr-adevar cuvantul "razboi", asigurand ca doreste ca actualul conflict din Ucraina sa se termine "cat mai repede" posibil, relateaza Agerpres care citeaza AFP.Declansata pe 24 februarie, interventia rusa in Ucraina este denumita oficial…

- Vladimir Putin a inceput o vizita in Belarus, prima in ultimii 3 ani. Deplasarea liderului de la Kremlin la Minsk are loc pe fondul intensificarii manevrelor militare din Belarus, la care participa forțele ruse.