- Evgheni Prigojin, șeful gruparii de mercenari Wagner, a recunoscut luni, 20 februarie, existența unei „probleme majore” in aprovizionarea cu muniție a trupelor sale, pe fondul unei dispute publice cu liderii Ministerului rus al Apararii, informeaza CNN . „Problemele pe care le-am ridicat cu privire…

- Șeful gruparii paramilitare ruse, Evgheni Prigojin, da asigurari ca orașul Bahmut va fi cucerit și spune ca mercenarii Wagner ”au lucruri de invațat” de la armata ucraineana, relateaza The Moscow Times și AFP, citata de News.ro . ”Armata ucraineana lucreaza eficient, in mod coerent. Avem de invatat…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a inspectat trupele implicate in ofensiva din Ucraina in timpul unei deplasari in zona „operațiunii militare” lansate in țara vecina, a anunțat, marți, armata rusa. Serghei Șoigu a vizitat statul major general al grupului militar Vostok (Est) , unde s-a intalnit…

- Razboi in Ucraina, ziua 323. Luptele continua in zona orașului Soledar, din regiunea Donețk, intre forțele ruse și ucrainene, anunța Hanna Maliar, ministrul adjunct al Apararii de la Kiev, citat de Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Mai mulți inalți oficiali ruși au fost raniți in orașul Donețk, in urma unor bombardamente ale forțelor ucrainene. Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, s-a deplasat pe linia frontului.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a vizitat linia frontului din Ucraina pentru a inspecta pozițiile armatei sale, a anunțat joi ministerul, a doua vizita de acest fel in mai puțin de o saptamana. „In prima linie”, Serghei Șoigu „a verificat condițiile de desfașurare a personalului și echipamentelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin este asteptat sa stabileasca, miercuri, obiectivele militare pentru 2023, intr-o intalnire cu oficialii apararii. In cadrul reuniunii ministrului apararii, Serghei Soigu, va transmite un mesaj.

- Razboi in Ucraina, ziua 298. Serghei Soigu, a inspectat trupele tarii implicate in "operatiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina, a anuntat, duminica, Ministerul rus al Apararii.