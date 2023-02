Stiri pe aceeasi tema

- Șeful ONU, Antonio Guterres, a condamnat invazia Rusiei in Ucraina ca fiind un "afront" la adresa conștiinței colective a lumii, in cadrul unei reuniuni a Adunarii Generale, la aproape un an de la inceperea conflictului, scrie BBC.

- Secretarul general al Națiunilor Unite a cerut din nou Rusiei sa-și retraga forțele de pe teritoriul Ucrainei. Antonio Guterres a ținut un discurs in cadrul unei reuniuni speciale a Adunarii Generale a ONU in care se dezbate o moțiune prin care se cere Rusiei sa se retraga din Ucraina imediat și…

- Pe masura ce "riscul de escaladare" in Ucraina creste, lumea se indreapta "cu ochii larg deschisi" spre "un razboi mai amplu", a avertizat luni secretarul general al ONU intr-un discurs lipsit de optimism, in care si-a prezentat prioritatile pentru 2023, relateaza AFP. Razboiul din Ucraina, criza climatica,…

- Pe masura ce ”riscurile de escaladare” in Ucraina cresc, lumea se indreapta ”cu ochii larg deschisi” catre ”un razboi mai extins”, a declarat luni secretarul general al ONU in fata Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP. Razboi in Ucraina, criza climatica, saracie extrema: „Am inceput anul 2023 cu o…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prezentat luni, 6 februarie, in fata Adunarii Generale a ONU, o lista de probleme urgente pentru 2023, in fruntea careia se afla razboiul din Ucraina, potrivit AFP, citata de Agerpres. Guterres a avertizat ca, pe masura ce „riscurile de escaladare” in Ucraina…

- Militarii ucraineni se vor antrena pe tancuri de lupta Leopard 2 in Polonia, a declarat ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, in ciuda esecului aliatilor de a ajunge la un acord pentru a furniza Kievului aceste vehicule fabricate in Germania, relateaza The Guardian, citat de news.ro. Reznikov…

- UPDATE 2 Administratia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca nu accepta armistitiul propus de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi. „Rusia trebuie sa paraseasca teritoriile ocupate – doar atunci va fi un armistitiu temporar”,…

- Pentru urmatoarele 6 luni, Suedia va deține președinția rotativa a Uniunii Europene, dar printre prioritați nu a fost inclusa și extinderea Spațiului Schengen, așteptata de Romania, potrivit site-ului presedintiei suedeze . Securitatea și unitatea, competitivitatea, tranziția verde și energetica, valorile…