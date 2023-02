Canonul cel Mare. De ce este bine să-l citești în Postul Paștelui

In prima saptamana din Postul Mare se savarseste, in cadrul Pavecernitei Mari, Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul. Acesta este alcatuit din patru parti, si se citeste cate una de luni pana joi. Integral, Canonul cel Mare se va citi in miercurea din… [citeste mai departe]