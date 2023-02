Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti spune ca au fost interpretate gresit declaratiile lui Serghei Lavrov despre interviul acordat de Maia Sandu in POLITICO: „Occidentul vrea ca Moldova sa urmeze exemplul Ucrainei. Care este soarta Ucrainei, o puteti vedea” Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a calificat drept "insinuari si o interpretare gresita a faptelor" declaratiile omologului sau rus Serghei Lavrov, care a afirmat intr-un interviu ca Maia Sandu ar fi "gata de orice de dragul Occidentului", iar acest lucru ar putea aduce Republica…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuza Occidentul ca vrea sa transforme R. Moldova intr-o anti-Rusie dupa același scenariu ca al Ucrainei. Intr-un interviu pentru propagandistul Dmitri Kiseliov, acesta a lansat mai multe sperietori, acuzand președintele Maia Sandu ca ar vrea sa duca R. Moldova…

- Rusia amenința Republica Moldova cu repetarea „scenariului ucrainean” și cu dezintegrarea micii țari de peste Prut.Senatorul Andrei Klimov, vicepresedintele Comisiei pentru politica externa a Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, lanseaza mesaje amenințatoare satre Chișinau.„Aceasta…

- "Fac pelerinaj pe la partidele aflate la guvernare si la cele din opoziție! Eu vreau sa ințeleg tot ce se intampla, astazi, in Romania, pentru ca Romania este in criza. La nivel de presa mondiala se vehiculeaza deja ideea ca se intoarce pandemia! Tara este in colaps ! Eu, daca am hotarat sa imbrac…

- Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primvicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, se arata ingrijorat de nivelul de incredere al romanilor in Uniunea Europeana, in contextul eșecului Romaniei de a adera la Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…