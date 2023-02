Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat astazi, in discursul sau in fața parlamentarilor, ca Rusia iși suspenda participarea la tratatul New START cu Statele Unite, care limiteaza arsenalele nucleare strategice ale celor doua parți.

- Foto: arhivaPreședintele rus Vladimir Putin continua sa acuze Ucraina și statele occiddentale ca au inceput razboiul – fiind pentru prima data cand se refera la conflict ca la un razboi și nu ca la o „operațiune militara speciala”. „Ei au inceput razboiul și noi am folosit forța pentru a-l opri”, a…

- Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa țina marți un discurs in care va prezenta obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei sale in Ucraina, la o zi dupa ce președintele american Joe Biden s-a plimbat pe strazile Kievului promițand ca va fi alaturi de Ucraina atata timp cat va fi nevoie.…

- UPDATE, 6 ian 2023, ora 11:40 – O incetare unilaterala a focului ordonata de presedintele rus Vladimir Putin a intrat in vigoare de-a lungul intregului front incepand de vineri la pranz, ora Moscovei (9.00 GMT), a anuntat televiziunea de stat rusa, citata de Reuters. ‘Astazi, la pranz, regimul de incetare…