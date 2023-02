Stiri pe aceeasi tema

- Actualizare: Joe Biden a anunțat ca SUA un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 500 de milioane de dolari, insemnand echipamente militare și muniție. „La un an (n.r. dupa inceperea invaziei rusești) Kiev-ul rezista. Ucraina rezista. Democrația rezista”, a afirmat președintele american Știre…

- Președintele american Joe Biden a sosit la Kiev, luni, pentru a se intalni cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, intr-o vizita surpriza. Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 20, 2023 Vizita are loc cu patru zile inainte…

- Presedintele american Joe Biden a sosit la Kiev, luni, pentru a se intalni cu presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, intr-o vizita surpriza. More footage of Biden in #Kyiv, walking with President Zelenskyy pic.twitter.com/4vHMg6mi8q— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 20, 2023 Vizita are…

- Președintele american Joe Biden va vizita luni Polonia pentru a marca un an de la invazia Rusiei in Ucraina, care a declarat ca a provocat pierderi importante forțelor Moscovei in cel mai mare conflict din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial inco

- Președintele american Joe Biden va vizita luni Polonia pentru a marca un an de la invazia Rusiei in Ucraina, care a declarat ca a provocat pierderi importante forțelor Moscovei in cel mai mare conflict din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, scrie Reuters. Razboiul care a inceput la…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Președintele SUA, Joe Biden, ia in considerare efectuarea unei vizite in Europa luna viitoare, in jurul implinirii unui an de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, au declarat pentru CNN doi oficiali de rang inalt din cadrul administrației americane. Vizita nu este confirmata inca, iar detaliile…