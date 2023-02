Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins sambata cererea Kievului de a primi munitii cu fragmentatie si arme incendiare cu fosfor, explicand ca Alianta Nord-Atlantica nu furnizeaza asemenea armament, relateaza DPA, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins sambata cererea Kievului de a primi munitii cu fragmentatie si arme incendiare cu fosfor, explicand ca Alianta Nord-Atlantica nu furnizeaza asemenea armament.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 15 februarie, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre ca acestea trebuie sa investeasca mai mult in domeniul apararii. „Este evident ca trebuie sa cheltuim mai mult”, a declarat seful NATO, adaugand…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, marti dimineata ca Alianta Nord-Atlantica si aliatii sai nu sunt parte a conflictului dintre Rusia si Ucraina, dar a subliniat ca este important ca ucrainenii sa fie ajutati sa se apere, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut luni Coreei de Sud sa sporeasca sprijinul militar acordat Kievului, dand exemplul altor tari care si-au schimbat politica de a nu furniza arme tarilor aflate in conflict, dupa invazia rusa in Ucraina, informeaza Reuters.

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Stoltenberg a declarat ca nu exista "niciun indiciu ca presedintele Putin si-a schimbat obiectivul general al acestui razboi", care este "de a controla Ucraina".Rusia a mobilizat "multe trupe noi" si a "demonstrat ca este dispusa sa suporte pierderi dureroase", a aratat el.„Acest lucru nu s-a incheiat.…

- Secretarul general al NATO si cancelarul german tempereaza dorinta Ucrainei de a avea pe teritoriul sau sisteme de aparare antiaeriana Patriot. Berlinul este dispus sa ofere asemenea sisteme Poloniei, nu si Kievului.