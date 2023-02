Stiri pe aceeasi tema

- Franta doreste ca Rusia sa fie infranta in Ucraina, dar nu vrea sa fie „zdrobita”, a declarat presedintele Emmanuel Macron intr-un interviu cu mai multi jurnalisti francezi in care si-a expus viziunea sa despre incheierea conflictului, transmite News.ro. „Nu cred, asa cum fac unii, ca trebuie sa urmarim…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, avertizandu-i in acelasi timp pe cei care vor "mai presus de toate sa zdrobeasca Rusia" ca aceasta nu va fi niciodata pozitia Frantei, informeaza sambata AFP, scrie Agerpres. Fii la curent…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat luni Serviciului Federal de Securitate (FSB) sa intensifice supravegherea societatii rusesti si a granitelor tarii pentru a preveni riscurile din strainatate si cele reprezentate de „tradatorii din interior”, relateaza Reuters. Vorbind cu ocazia Zilei Serviciilor…

- Un avant puternic de activitate diplomatica a Ucrainei are loc dupa ce președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a purtat discuții cu președintele SUA Joe Biden și cu liderii Turciei și Franței duminica, intensificand aceasta discuțiile in jurul unui razboi inceput de Rusia cu aproape 10 luni in urma.…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia va trebui probabil sa ajunga la acorduri privind Ucraina in viitor, dar țara s-a simțit tradata de eșecul acordurilor de la Minsk. „Se pare ca nimeni nu vrea sa indeplineasca toate aceste acorduri de la Minsk”, a declarat președintele rus. Putin a…

- Dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala face sa creasca riscul de conflict, a afirmat vineri, Vladimir Putin, transmite Reuters și Agerpres . ”Potentialul de conflict in lume creste si este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si mentine cu orice pret…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut miercuri declarații rare despre durata razboiului pe care il duce in Ucraina, transmițand ca armata sa ar putea lupta pentru o lunga perioada de timp. In același timp, Putin a dat asigurari ca deocamdata nu va mai fi decretata o a doua mobilizare pentru inrolarea…

- Convorbirea a avut loc chiar in noaptea in care o racheta a lovit un sat de langa granița cu Ucraina, a declarat marți biroul președintelui, fapt care ar putea ridica semne de intrebare despre abilitațile biroului, noteaza Reuters . Intr-o inregistrare de 7 – 7 minute și jumatate a apelului postat pe…