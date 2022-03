Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters. Zelenski a precizat ca Ucraina se pregateste pentru atacurile rusesti in […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 36 Rusia anunța deschiderea unui coridor umanitar la Mariupol, in timp ce ucrainenii așteapta noi atacuri in zona Donbas a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .