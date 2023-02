Stiri pe aceeasi tema

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat vineri Pentagonul, citat de AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Trimiterea de catre Statele Unite a celui mai sofisticat sistem antiaerian al sau in Ucraina este fara precedent de la inceputul razboiului. Kievul a cerut de mult acest sistem pentru a face fata atacurilor aeriene din Rusia.

- UPDATE 2 Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a anuntat, luni, neutralizarea la frontiera Rusiei cu Ucraina a patru ucraineni acuzati ca incercau sa comita acte de sabotaj pe teritoriul rus, in contextul atacului cu drona care a vizat o baza militara. Schimburile de focuri soldate cu moartea celor…

- Statele Unite planuiesc sa trimita Ucrainei echipamente electronice care pot transforma munițiile aeriene nedirijate in „bombe inteligente”, care ofera un grad inalt de precizie de țintire, potrivit mai multor oficiali americani, potrivit CNN. Decizia de a expedia kiturile in Ucraina, raportata pentru…

- Armata SUA analizeaza cantitatile de munitii folosite in razboiul lansat de Rusia contra Ucrainei pentru a se asigura ca Pentagonul calculeaza cu acuratete de ce arme ar avea nevoie in cazul unor eventuale conflicte sau operatiuni militare, a declarat marți, 6 decembrie, seful Statului major interarme,…

- Pana la 13.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la inceputul invaziei rusești, a declarat un oficial de rang inalt, citat de BBC. Mykhailo Podolyak, un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat ca intre 10.000 și 13.000 de soldați au murit. Este rar ca Ucraina sa dea cifre…